«Вот почему Саргерас создал Пылающий Легион». Игроки в ярости от мобильной Warcraft

3 мая Blizzard анонсировала мобильную игру в культовой серии Warcraft с подзаголовком Arclight Rumble. Проект напоминает одну из самых популярных игр для смартфонов — Clash Royale. Игрокам предстоит коллекционировать миниатюры и отправлять их на поле боя. В Arclight Rumble будет полноценная сюжетная кампания, PvP-сражения, подземелья и рейды в кооперативе.

Новость по теме Blizzard анонсировала мобильную Warcraft. И да, это клон Clash Royale

Игроки восприняли анонс крайне негативно. На момент публикации заметки трейлер игры собрал около 3,2 тыс. лайков и 15 тыс. дизлайков.

Пользователи в комментариях просто уничтожают проект и сходятся во мнении, что не такого будущего они желают некогда великой серии. Например, комментатор под ником Luke Silletta с явным сарказмом отметил, что «Blizzard прислушивается к своим фанатам».

Blizzard искренне прислушивается к своим фанатам. Мы все хотим платить больше, играя в такой мусор!

А геймер под ником Cheeki Breeki i v Damki заявил, что именно из-за таких игр Саргерас в мире Warcraft и создал Пылающий Легион для уничтожения всей вселенной.

Вот почему Саргерас создал Пылающий Легион.

Дату релиза бесплатной Warcraft Arclight Rumble авторы пока не назвали. Перед выходом разработчики проведут несколько тестирований на iOS и Android.

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