Blizzard анонсировала мобильную Warcraft. И да, это клон Clash Royale

Компания Blizzard анонсировала мобильную Warcraft с подзаголовком Arclight Rumble, которая действительно напоминает Clash Royale, о чём сообщали журналисты. Игрокам предстоит коллекционировать миниатюры и отправлять их на поле боя.

Warcraft Arclight Rumble предложит игрокам сюжетную кампанию, PvP-сражения, подземелья и рейды в кооперативе. Всего будет более 65 миниатюр из вселенной, которые пригодятся для создания нескольких армий.

Трейлер Warcraft Arclight Rumble

Во время боя предстоит собирать золото, которое тратится на войска. Они под управлением игрока будут захватывать башни, что позволит размещать миниатюры в других зонах. Бойцы будут развиваться и получать новые таланты.

Важную роль в Warcraft Arclight Rumble играют командиры, которые могут переломить ход боя. Их способности меняются в зависимости от фракции, среди которых Альянс, Орда, Звери, Чёрная гора и Нежить.

Геймплей Warcraft Arclight Rumble

Дату релиза бесплатной Warcraft Arclight Rumble авторы пока не назвали. Перед выходом разработчики проведут несколько тестирований на iOS и Android.

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