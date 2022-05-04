Серверы всех Dark Souls не работают уже 100 дней

23 января FromSoftware объявила об отключении серверов всех частей Dark Souls из-за опасного эксплойта. Сегодня 4 мая, а серверы до сих пор не работают — ровно 100 дней. Авторы Dark Souls молчат.

Смысл эксплойта в том, чтобы украсть данные у пользователей. Хакеры используют удалённое выполнение кода под названием RCT. Злоумышленники вторгались в чужие миры и получали полный доступ к другому ПК. Играть в Dark Souls, Dark Souls 2 и Dark Souls 3 можно, но только в режиме офлайн.

О проблеме знают авторы из FromSoftware и издатель игр Bandai Namco. Специальные команды уже работают над исправлением проблемы, однако, похоже, этот процесс затянулся. Судя по всему, в Elden Ring удалось избежать этой угрозы, поскольку жалоб от игроков не было.

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