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GeForce GTX 1060 и Windows 10 — данные о железе и ПО пользователей Steam

GeForce GTX 1060 и Windows 10 остались самыми популярными у пользователей Steam
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Valve обновила статистику самых популярных устройств и систем у пользователей сервиса Steam, которые компания собирает из опросов.

Среди видеокарт самой популярной до сих пор остаётся GeForce GTX 1060, на которую приходится почти 7%. Более 6% пользователей Steam также используют GeForce GTX 1650, а на третьем месте с показателем более 5% расположилась GeForce GTX 1050 Ti.

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Большинство пользователей Steam используют 64-битную версию Windows 10 — более 73%. На Windows 11 перешло уже 19%, что на 2% больше мартовских показателей. Всего на разные версии ОС от Microsoft приходится более 96%, а на macOS и Linux — почти 4%.

Самые популярные устройства и ПО пользователей Steam

  • ОС — Windows 10 64 bit
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Процессоры — Intel с частотой от 2.3 до 2.69 Гц
  • Количество ядер — 4
  • Видеокарта — GeForce GTX 1060
  • Объём видеопамяти — 8 ГБ
  • Разрешение экрана — 1920x1080
  • Разрешение при нескольких мониторах — 3840 x 1080
  • Язык — английский
  • Объём жёсткого диска — более 1 ТБ
  • Свободное место на диске — от 100 до 249 ГБ
  • VR-гарнитура — Oculus Quest 2
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