GeForce GTX 1060 и Windows 10 остались самыми популярными у пользователей Steam

Valve обновила статистику самых популярных устройств и систем у пользователей сервиса Steam, которые компания собирает из опросов.

Среди видеокарт самой популярной до сих пор остаётся GeForce GTX 1060, на которую приходится почти 7%. Более 6% пользователей Steam также используют GeForce GTX 1650, а на третьем месте с показателем более 5% расположилась GeForce GTX 1050 Ti.

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Большинство пользователей Steam используют 64-битную версию Windows 10 — более 73%. На Windows 11 перешло уже 19%, что на 2% больше мартовских показателей. Всего на разные версии ОС от Microsoft приходится более 96%, а на macOS и Linux — почти 4%.

Самые популярные устройства и ПО пользователей Steam

ОС — Windows 10 64 bit

Оперативная память — 16 ГБ

Процессоры — Intel с частотой от 2.3 до 2.69 Гц

Количество ядер — 4

Видеокарта — GeForce GTX 1060

Объём видеопамяти — 8 ГБ

Разрешение экрана — 1920x1080

Разрешение при нескольких мониторах — 3840 x 1080

Язык — английский

Объём жёсткого диска — более 1 ТБ

Свободное место на диске — от 100 до 249 ГБ

VR-гарнитура — Oculus Quest 2

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