GeForce GTX 1060 и Windows 10 остались самыми популярными у пользователей Steam
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Valve обновила статистику самых популярных устройств и систем у пользователей сервиса Steam, которые компания собирает из опросов.
Среди видеокарт самой популярной до сих пор остаётся GeForce GTX 1060, на которую приходится почти 7%. Более 6% пользователей Steam также используют GeForce GTX 1650, а на третьем месте с показателем более 5% расположилась GeForce GTX 1050 Ti.
Большинство пользователей Steam используют 64-битную версию Windows 10 — более 73%. На Windows 11 перешло уже 19%, что на 2% больше мартовских показателей. Всего на разные версии ОС от Microsoft приходится более 96%, а на macOS и Linux — почти 4%.
Самые популярные устройства и ПО пользователей Steam
- ОС — Windows 10 64 bit
- Оперативная память — 16 ГБ
- Процессоры — Intel с частотой от 2.3 до 2.69 Гц
- Количество ядер — 4
- Видеокарта — GeForce GTX 1060
- Объём видеопамяти — 8 ГБ
- Разрешение экрана — 1920x1080
- Разрешение при нескольких мониторах — 3840 x 1080
- Язык — английский
- Объём жёсткого диска — более 1 ТБ
- Свободное место на диске — от 100 до 249 ГБ
- VR-гарнитура — Oculus Quest 2
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