В Steam началась крупная распродажа игр Devolver Digital со скидками на новинки
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Утром 5 мая Devolver Digital посоветовала не покупать её игры в Steam, а уже вечером запустила крупную распродажу своих проектов. В список попали множество продуктов: от Hotline Miami до недавних Weird West и Shadow Warrior.
Devolver — один из немногих издателей, кто до сих пор продаёт свои игры в российском Steam. Как именно пополнять кошелёк и приобретать проекты, мы рассказали в отдельном материале.
Интересные предложения на распродаже игр Devolver Digital
- Weird West — 749 рублей (вместо 999 рублей)
- Inscryption — 384 рубля (вместо 549 рублей)
- Shadow Warrior 3 — 1199 рублей (вместо 1999 рублей)
- Loop Hero — 132 рубля (вместо 400 рублей)
- Serious Sam: Siberian Mayhem — 439 рублей (вместо 549 рублей)
- Katana ZERO — 216 рублей (вместо 360 рублей)
- My Friend Pedro — 174 рубля (вместо 435 рублей)
- The Talos Principle — 59 рублей (вместо 599 рублей)
- Hotline Miami — 49 рублей (вместо 249 рублей)
- Hotline Miami 2 — 69 рублей (вместо 349 рублей)
- Death's Door — 329 рублей (вместо 549 рублей)
С полным списком предложений можно ознакомиться на специальной странице. Акция продлится до 16 мая 20:00 мск.
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