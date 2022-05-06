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В Steam началась крупная распродажа игр Devolver Digital со скидками на новинки

В Steam началась крупная распродажа игр Devolver Digital со скидками на новинки
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Утром 5 мая Devolver Digital посоветовала не покупать её игры в Steam, а уже вечером запустила крупную распродажу своих проектов. В список попали множество продуктов: от Hotline Miami до недавних Weird West и Shadow Warrior.

Devolver — один из немногих издателей, кто до сих пор продаёт свои игры в российском Steam. Как именно пополнять кошелёк и приобретать проекты, мы рассказали в отдельном материале.

Покупка игр в Steam для России: как пополнять счёт и где брать ключи Покупка игр в Steam для России: как пополнять счёт и где брать ключи

Интересные предложения на распродаже игр Devolver Digital

С полным списком предложений можно ознакомиться на специальной странице. Акция продлится до 16 мая 20:00 мск.

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