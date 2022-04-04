17% пользователей Steam уже перешли на Windows 11

Valve обновила ежемесячную статистику железа пользователей Steam с учётом марта 2022 года. По данным компании, около 16,8% игроков уже перешли на Windows 11. Тем временем доля Windows 10 продолжает падать — за последний месяц она потеряла ещё 1% пользователей.

Самые популярные ОС пользователей Steam

Windows 10 — 77,8% (-1%) Windows 11 — 16,8% (+1,25%). Windows 7 — 3,7% (+0,03).

Самой популярной видеокартой у пользователей Steam остаётся NVIDIA GeForce GTX 1060. На втором месте идёт GTX 1650, замыкает тройку RTX 2060.

Самые популярные видеокарты пользователей Steam

NVIDIA GeForce GTX 1060 — 7,95% (+0,21%) NVIDIA GeForce GTX 1650 — 6,13% (-0,20%) NVIDIA GeForce RTX 2060 — 5,46% (+0,25%)

Самым популярным разрешением остаётся 1080p (67,24%), Oculus Quest 2 — самый популярный шлем виртуальной реальности (47%).

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