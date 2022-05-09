Через полтора года в «Человеке-пауке: Майлз Моралес» нашли забавную пасхалку в начале игры

В игре «Человек-паук: Майлз Моралес» есть множество пасхалок, однако игроки наверняка нашли ещё не все секреты, которые спрятали разработчики. Одним из таких секретов может быть пасхалка в самом начале игры, когда Майлз и Питер пытаются остановить Носорога в торговом центре.

Во время попытки остановить злодея на его пути встаёт женщина с коляской, а Майлзу нужно спасти их с помощью паутины. Однако если это не успеть сделать, то игра не оборвётся, а гражданских спасёт Питер. Если зайти после этого в фоторежим, то наставник покажет Майлзу палец вверх — жест одобрения.

Примечательно, что большинство игроков даже не видело этого момента, а авторы его всё равно добавили. В комментариях некоторые геймеры всерьёз удивились находке и отметили, что из Питера получился отличный наставник для Майлза Моралеса.

«Человек-паук: Майлз Моралес» доступен на PS4 и PS5, а в разработке уже находится продолжение «Человека-паука».

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