Работа над «Человеком-пауком 2» в самом разгаре — начались съёмки с захватом движений

На днях актёр Тони Тодд, исполняющий роль Венома в грядущем «Человеке-пауке 2» для PlayStation, сообщил о начале работы над захватом движений. Судя по всему, как и в случае с «Росомахой» от той же Insomniac, студия уже перешла к полноценному производству проекта.

Marvel's Spider-Man 2 анонсировали в сентябре 2021 года. В тизере показали, как Питер Паркер и Майлз Моралес побеждают очередную шайку бандитов, однако в конце ролика неожиданно появляется Веном — классический враг Дружелюбного соседа.

«Человек-паук 2» выйдет в 2023 году эксклюзивно на PS5. Авторы всё ещё не делились каким-то деталями, однако, по слухам, игра станет на порядок масштабнее оригинала.

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