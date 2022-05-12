Starfield не выйдет 11 ноября — игру отложили до 2023 года

Bethesda объявила о переносе Starfield на первую половину 2023 года, хотя ранее релиз был запланирован на 11 ноября. Одновременно с этим издатель отложил выход кооперативной Redfall.

По словам компании, Bethesda Game Studios и Arkane делают крайне амбициозные разработки, из-за чего потребовалось больше времени на их реализацию. Жертвовать качеством и идти на компромиссы издатель не хочет, поэтому единственным выходом стал перенос релиза.

Мы хотим поблагодарить всех за ажиотаж вокруг Starfield и Redfall. Эта энергия мотивирует нас каждый день, подогревая собственный энтузиазм во время разработки.

При этом геймплей обеих игр обещают показать «скоро». Скорее всего, это случится 12 июня в рамках совместной с Xbox презентации игр.

Как отмечает журналист Джейсон Шрайер, он ещё прошлой весной слышал переживания разработчиков о Starfield, поскольку дата выхода казалось слишком ранней и были реальные шансы повторить судьбу Cyberpunk 2077. К счастью, Bethesda всё же решила отложить выход.