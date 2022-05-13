Глава киносети «Синема парк и Формула кино» допустил закрытие 70% кинотеатров

Генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин допустил закрытие 50-70% кинотеатров. Такое заявление он сделал на фоне падения сборов российских залов из-за отсутствия голливудских премьер.

Да, мы закрыли два кинотеатра. Я не исключаю, что 50-70% кинотеатров могут быть закрыты. Это нужно сделать, чтобы спасти оставшиеся и продолжить работу. Нужно ужаться. Если сейчас будет период нерешительности и отсутствия помощи государства, то эти 50% могут потянуть за собой последующие 50%, и будет ноль.

Васясин подтвердил, что идут переговоры с владельцами торговых центров из-за отсутствия выручки и давления со стороны банков. Глава «Синема парк и Формула кино» считает, что государство должно помочь разорвать договоры в тех точках, где владельцы «не понимают или руководствуются только деньгами».

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