Эмбер Хёрд не хотели брать в «Аквамена 2». В фильме очень мало сцен с ней
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Суд между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Хёрд продолжается, благодаря чему появились новые подробности «Аквамена 2» и роли актрисы в нём.
Согласно стенограмме слов Хёрд, Warner Bros. не хотела видеть актрису в роли Меры в «Аквамене 2». Ей пришлось «упорно бороться», чтобы снова сыграть героиню, но после смены нескольких вариантов сценария сцен с ней стало очень мало.
Я получила сценарий, после чего мне дали новые версии, в которых убрали сцены сражений моего персонажа с другим. По сути, многое из моей роли убрали.
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К своим ролям в продолжении «Аквамена» вернулись Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Николь Кидман и другие, а режиссёром снова стал Джеймс Ван. Фильм должен был выйти в декабре 2022 года, но WB перенесла премьеру на 17 марта 2023-го.
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