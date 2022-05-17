К 2025 году Take-Two выпустит 30 игр, восемь из них — переиздания
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На свежем квартальном отчёте Take-Two раскрыла, что в течение трёх лет (до конца марта 2025 года) планирует выпустить около 30 релизов, восемь из которых — ремастеры и ремейки.
Как минимум семь новинок выйдут уже к концу марта 2023 года: хоррор The Quarry (10 июня), Marvel's Midnight Suns (осень), Tales from the Borderlands 2 (осень), NBA2K23 (осень), PGA Tour 2K23 (лето), а также WWE 2K23 и Kerbal Space Program 2 в начале 2023-го.
Вдобавок в течение трёх лет мы уже точно ожидаем увидеть BioShock 4, Mafia 4 и GTA 6, а также ремейки Max Payne. Хватает слухов про переиздания GTA 4 и Red Dead Redemption, а также некстген-апдейта Red Dead Redemption 2. А какие ремастеры и ремейки игр Take-Two вы бы хотели увидеть? Bully?
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