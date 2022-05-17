Слух: в Call of Duty: Modern Warfare 2 дадут покупать и продавать предметы

В Call of Duty: Modern Warfare 2 будет три основных режима: вдобавок к сюжетной кампании и традиционному мультиплееру введут DMZ — аналог Escape from Tarkov. Он заменит кооперативные задания из перезапуска 2019 года. Об этом сливы сообщали уже довольно давно.

Однако теперь инсайдер Hope раскрыл, что Infinity Ward для DMZ откроет торговую площадку на манер Steam, где игроки смогут покупать, продавать и обмениваться предметами из нового режима. При этом скины, чертежи для оружия впоследствии позволят использовать в мультиплеере и королевской битве Warzone 2.

Сама DMZ представляет собой более медленный и реалистичный шутер на базе механик Modern Warfare 2, где предстоит исследовать карту в поисках экипировки и иного лута, после чего это предстоит извлекать. Не вышло — потерял не только найденное снаряжение, но и всё, что было на тебе в момент гибели.

Сейчас для DMZ запланировано четыре карты с динамической сменой погоды и суток. На выходе Modern Warfare 2 режим будет официально в режиме беты.

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Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет осенью, а первый показ ожидается 8 июня. Шутер станет основой для новой королевской битвы — Warzone 2. Более того, игру будут активно поддерживать целых два года, поскольку в следующем году новая Call of Duty не выйдет.