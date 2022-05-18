По «Рику и Морти» выйдет аниме-сериал

18 мая издание The Hollywood Reporter заявило, что телеканал Adult Swim планирует выпустить по известному мультсериалу «Рик и Морти» аниме-спин-офф. Он будет называться Rick and Morty: The Anime.
Известно, что проект будет полностью оригинальным и лишь вдохновится «Риком и Морти». В аниме будет десять эпизодов, а их режиссёром выступит Такаси Сано.
«Рик и Морти» рассказывает про школьника по имени Морти и его дедушку Рика. Внуку никогда не бывает скучно с дедушкой, поскольку он — учёный, занимающийся построением и изучением различных устройств. Чаще всего Рик и Морти оказываются в самых насыщенных приключениях.
Мультсериал очень популярен, его шестой сезон должен выйти в 2022 году.
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