7 самых нелепых способов умереть в CS:GO

Помните знаменитую гифку, где неудачливый геймер от досады пробивает монитор кулаком? Признайтесь, каждый из вас был на грани, особенно если речь идёт о соревновательных играх вроде CS:GO. Глупые смерти тут случаются нередко даже на профессиональной сцене.

Мы насчитали семь таких случаев, когда у соперника есть повод поглумиться над вами, а вам — провалиться под землю.

Нокаут от гранаты

Фраги с осколочной гранаты комьюнити CS:GO называет «Коби», в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта, трагически погибшего в 2020 году. Редкий матч, особенно на карте Inferno, обходится без подобных убийств. Зажарившихся в огне игроков также можно увидеть нередко — при разминировании бомбы или сейве оружия, когда «прилипаешь» к местности и уже сложно сдвинуться с места и убежать.

А вот убийство попаданием гранаты в тело — настоящая редкость и один из самых курьёзных способов умереть в этой игре. Попадание снимает ровно единицу здоровья, независимо от части тела. Датамайнеры находили в файлах CS:GO специальные иконки таких фрагов, но они до сих пор не используются в игре. А вот в CS: Source смерть от удара гранаты обозначалась как самоубийство. Короче говоря, фейспалм.

Падение с небоскрёба

Турнирная карта Vertigo обладает сомнительной репутацией среди профессионалов — многие её не любят и считают несбалансированной. При этом на любительском уровне она довольно популярная, потому что весёлая! Локация расположена на 51-м этаже небоскреба, из-за чего игрок рискует свалиться вниз и погибнуть, совершив совсем не крутое, а, скорее, грустное пике.

На релизе Vertigo опасных участков было действительно много, мы наблюдали регулярные падения про-игроков и сопровождавший их смех комментаторов. Позже Valve всё-таки сжалилась над нами и огородила многие опасные участки заборами и парапетами, сделав случайный суицид маловероятным.

В режиме спасения заложников есть ещё одна карта, расположенная на небоскребе — Agency. На ней падения случаются ещё чаще, ведь этот режим не основной и большинство игроков здесь просто развлекаются.

Взрывная волна

Когда бомба заложена, таймер начинает отсчитывать 40 секунд до мощного взрыва, который уничтожит всех игроков поблизости. За 10 лет существования CS:GO игроки вычислили все точки, где можно спасти свою жизнь, даже находясь неподалеку от этого события. Важность навыка проявляется, когда нужно контролировать место закладки до последнего, не давая противникам разминировать пакет, а потом за несколько секунд ретироваться в безопасное место. На точке A карты Inferno таким местом считается самый угол «ямы», на точке B карты Mirage — позиция рядом со стеллажами в «маркете».

Но, несмотря на изученный радиус взрыва, порой что-то идёт не так. Даже заняв безопасное место, вы рискуете погибнуть, если не рассчитали урон от взрыва и свои очки здоровья. Или, например, просто не успели добежать, слишком долго ожидая соперника возле бомбы или забыв взять нож при беге. Только представьте: раунд уже выигран, никого из противников нет поблизости, вы уверенно заняли плент и установили бомбу, но при этом всё равно погибаете. Глупая ситуация, способная серьёзно повредить экономику команды в следующем раунде.

Самосожжение

Дети, не играйте с огнём! Особенно если вы не до конца понимаете странную баллистику метательных предметов в CS:GO. При стрейфе в сторону коктейль Молотова (или зажигательная граната) может отклониться от прямолинейной траектории полёта, назло отрикошетить от какого-нибудь угла и разгореться у вас под ногами, предательски отнимая HP.

С этого момента у вас всего три выхода из ситуации: бросить под себя дым (если есть); панически кричать, чтобы это сделали ваши тиммейты; или выскочить из огня и почти наверняка получить пулю от противника. Исход в любом случае будет не в вашу пользу — в худшем случае погибнете, а в лучшем потеряете несколько единиц здоровья, зажигательную гранату и смок. Тиммейты будут не в восторге, это точно.

Кстати, горит в CS:GO даже вода. Это особенно заметно на картах Canals, Overpass и Ancient. Даже не думайте спастись от огня в водной среде — не выйдет. Лучше тренируйте броски таким образом, чтобы не попадать в нелепые ситуации.

Ослеплённый тиммейт

Уметь правильно бросать нужно не только «зажигалки», но и светошумовые гранаты. Ничто не бесит больше, чем союзник, швыряющий их налево и направо без разбора, ведь это ослепляет не только врагов, но и своих. Не делайте так. А если уже сделали, будьте готовы быть застреленным тиммейтом, который панически начал палить вслепую. И кто здесь будет виноват?

В футболе говорят, что в случае неточного паса всегда виноват не принимающий, а подающий игрок, то есть тот, который активно распоряжается мячом. Наверное, то же самое можно применить в ситуации с несвоевременной флешкой в CS:GO. Не уверен — не бросай. А ещё лучше — дропни гранату напарнику, благо такая возможность в игре наконец появилась.

Лаки-шот от снайпера

AWP в умелых руках — это по-настоящему страшно. Громкий звук её выстрела пугает, даже если слышен совсем издалека. Лучшие про-снайперы мира делают 9 фрагов при 10 выстрелах из этой снайперской винтовки, так что выжить в очной дуэли против них невозможно в 90% случаев. Но ещё более невероятный скил — убийство из AWP без прицеливания.

Какую же дизмораль ощущаешь, когда понимаешь, что вражеский авапер настолько крутой, что даже прицелом не пользуется. Он может поступать так потому, что не хочет быть замеченным, ведь прицеливание выдаст его характерным звуком. Или потому, что на наведение нет времени. В конце концов, даже потому, что на дисплее его монитора скотчем приклеен читерский прицел и отсутствие перекрестия у AWP его нисколько не смущает. Как ни крути, но быть убитым выстрелом навскидку — крайне обидно, особенно учитывая, что для такого случая используется отдельная иконка, которую увидят все игроки на сервере.

Электрошок

Доподлинно неизвестно, считается ли фраг с Zeus x27 в CS:GO убийством. После разряда тело падает на землю, но кровь при этом отсутствует. Зато бедолага издаёт смешной возглас, ведь его только что обезвредили самым каноничным нелетальным видом оружия в США. Крик услышат все игроки на карте, независимо от местоположения. Согласитесь, не хочется быть тем, кого участники матча запомнят по этому звуку.

Наряду с ложной гранатой и пулемётами, электрошокер — один из самых непопулярных девайсов в игре. Он однозарядный, а при неудачном использовании выдаёт местоположение стрелка и делает его полностью уязвимым на пару секунд. Если противник решил всё-таки затаиться и застать вас врасплох — знайте, что его сердце колотится ещё быстрее вашего, а руки потеют от напряжения.

Он может сделать очень запоминающийся фраг и выставить вас клоуном, но при этом не имеет права на ошибку. Всё это делает вашу нейтрализацию наиболее ценной для морального духа противника, а для вас — сущим кошмаром и унижением. Да пребудут с вами сила и все возможные боги удачи, чтобы никогда не ощутить на себе электрический разряд Zeus x27 в CS:GO.