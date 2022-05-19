Warner Bros. продолжит развивать «Гарри Поттера», есть большие планы

Издание IGN обратило внимание на материал газеты The Wall Street Journal. В нём говорится про нового генерального директора Warner Bros. Дэвида Заслава.

По данным издания, он якобы строит большие планы на вселенную «Гарри Поттера». Несмотря на провал новых «Фантастических тварей», Заслав всё же хочет работать с франшизой и дальше. Если верить информации, новый генеральный директор компании планирует выпускать будущий контент на HBO Max.

Для этого он якобы хочет встретиться с Джоан Роулинг и обсудить с ней все вопросы. Когда состоится эта встреча, пока неясно.

Как конкретно планируют развивать «Гарри Поттера», неизвестно. Возможно, по франшизе выпустят сериалы или даже фильмы, однако в любом случае Warner Bros. будет необходимо договориться с Роулинг, так как она — автор оригинальных книг.

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