На почте «Рамблера» появилась тёмная тема

В сервисе «Рамблер/почта» появилась тёмная тема. В честь столь важного события разработчики также рассказали про различные настройки и безопасность.

Так, сервис с максимальной заботой относится к своим пользователям, поэтому в вечернее время нововведение позволит снять напряжение с глаз. Все цвета станут менее интенсивными — даже чёрный станет бледнее.

Ваша безопасность – прежде всего. Интеллектуальный фильтр эффективно убирает спам и мошеннические письма, а двухфакторная аутентификация защитит ваш почтовый ящик от посторонних.

К тому же в белый цвет добавили фирменную голубую палитру «Рамблер/почты». Вдобавок для удобства и комфорта адаптировали и аватарки пользователей. Тёмную тему можно включить в приложении и мобильной версии сервиса. Для подробного ознакомления с функционалом можно перейти на официальный сайт «Рамблер/почты».

Ещё создатели рассказали про новый вид почтового ящика. Теперь там есть лента с письмами-карточками, в которых сразу видно содержимое сообщений.

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