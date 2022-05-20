Оби-Ван прибудет в Fortnite уже 27 мая
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Epic Games объявила, что долгожданное появление Оби-Вана Кеноби случится 27 мая в 3:00 — буквально за несколько часов до двухчасовой премьеры одноимённого сериала.
Помимо героя, игроков ждут:
- украшение на спину «Пустынный набор» (идёт в комплекте с героем);
- кирка «Клинок Оби-Вана»;
- дельтаплан «Перехватчик джедаев»;
- эмоция «Послание от Оби-Вана».
Купив весь комплект, фанаты также получат загрузочный экран «Окружённый Кеноби»:
За четыре дня до появления в магазине пройдёт чемпионат Оби-Вана, в рамках которого игроки смогут получить доступ ко всей экипировке ещё до начала продаж.
Оби-Ван не станет единственным новым гостем из Далёкой-далёкой галактики, ведь в следующем сезоне (начнётся 3 июня) королевской битвы должен появиться Дарт Вейдер.
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