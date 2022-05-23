Большая распродажа PlayStation обойдётся без России

Через пару дней стартует ежегодная распродажа «Дни игры» для PlayStation, однако в России она не пройдёт — по крайней мере, не в классическом виде.
Обычно акция делится на два этапа: скидки в цифровом PS Store и предложения в розничных сетях.
С первым возникают проблемы в связи с огромными ограничениями по части пополнения кошелька — это можно сделать только кодами, которые сейчас продаются в полтора-два раза дороже. Однако в целом скидки будут представлены в России, хотя приобрести будет проблемно.
С розницей всё куда проще: сейчас магазины распродают уже купленные товары, включая игры и геймпады, однако без указаний со стороны PlayStation они не станут снижать цены на продукцию. Сейчас все скидки исходят только от самих магазинов.
В итоге так и получается: цифровые покупки хоть и доступны, но обойдутся куда дороже, а в рознице вообще ничего не ожидается.
«Дни игры» пройдут с 25 мая по 8 июня.
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