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Большая распродажа PlayStation обойдётся без России

Большая распродажа PlayStation обойдётся без России
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Через пару дней стартует ежегодная распродажа «Дни игры» для PlayStation, однако в России она не пройдёт — по крайней мере, не в классическом виде.

Обычно акция делится на два этапа: скидки в цифровом PS Store и предложения в розничных сетях.

С первым возникают проблемы в связи с огромными ограничениями по части пополнения кошелька — это можно сделать только кодами, которые сейчас продаются в полтора-два раза дороже. Однако в целом скидки будут представлены в России, хотя приобрести будет проблемно.

С розницей всё куда проще: сейчас магазины распродают уже купленные товары, включая игры и геймпады, однако без указаний со стороны PlayStation они не станут снижать цены на продукцию. Сейчас все скидки исходят только от самих магазинов.

В итоге так и получается: цифровые покупки хоть и доступны, но обойдутся куда дороже, а в рознице вообще ничего не ожидается.

«Дни игры» пройдут с 25 мая по 8 июня.
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