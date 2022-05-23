Веру в тактическую RPG по Marvel вернут свежим трейлером с датой выхода в июне

Вы ещё помните Marvel's Midnight Suns? Это тактическая RPG, которую разрабатывает Firaxis Games. Проект анонсировали во время церемонии открытия gamescom 2021, однако с тех пор авторы не торопились делиться деталями.

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что разработчики Marvel's Midnight Suns уже в июне покажут новый трейлер тайтла, в котором назовут точную дату выхода. Изначально игра должна была выйти в марте, но потом релиз перенесли на осень.

Если вы вдруг забыли, как выглядит игра

Также Хендерсон отметил, что авторы приготовили какие-то «крупные изменения». О чём конкретно речь, неизвестно. Marvel's Midnight Suns выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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