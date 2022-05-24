В Assassin's Creed Valhalla добавили настройку билдов

Создатели Assassin's Creed Valhalla выпустили обновление 1.5.2, которое добавляет в экшен арсенал с настройкой билдов. Кроме нового здания в поселении, появились дополнительные награды за речные набеги.

Арсенал дадут построить в Рейвенсторпе при третьем уровне поселения. Для возведения потребуются ресурсы, которые можно получить в речных набегах. Здание позволит сохранить коллекции со снаряжением и способностями, создавая таким образом билды. Их можно менять в любой точке мира.

Изначально в арсенале доступно только два комплекта, но вместимость можно расширить до пяти. Для этого нужно четыре раза улучшить здание.

Кроме арсенала и новых наград в речных набегах, среди которых оружие и элементы внешности для Эйвор, разработчики исправили баги и поведение противников. Assassin's Creed Valhalla доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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