В Sims 4 добавили выбор местоимений

EA выпустила обновление 1.88.213.1030 для Sims 4 на ПК и консолях, посвящённое местоимениям. Пользователи теперь могут создать небинарного персонажа с местоимениями They/Them (Они/Их), She/Her (Она/Её) и He/Him (Он/Его) вне зависимости от пола.
В данный момент функция доступна только на английском языке, однако EA планирует добавить поддержку всех 18 языков, в том числе русского. По словам разработчиков, им ещё есть куда стремиться, поэтому они продолжат работать над повышением инклюзивности.
Безусловно, настраиваемые местоимения станут для The Sims 4 важным шагом к повышению инклюзивности, однако мы понимаем, что одни местоимения не сделают игру по-настоящему гендерно нейтральной. На данный момент в игре остается гендерно-маркированная лексика, в том числе слова «мать», «отец», «полицейский» (на английском — policeman. — Прим. «Чемпионата») и пр.
Ранее EA намекнула на появление оборотней в Sims 4. Судя по всему, их должны добавить в следующем дополнении, выход которого может состояться уже в июне.
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