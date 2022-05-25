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CD Projekt объяснила, почему выбрала жёлтый цвет для рекламы Cyberpunk 2077

CD Projekt объяснила, почему выбрала жёлтый цвет для рекламы Cyberpunk 2077
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Во время промо-кампании Cyberpunk 2077 студия CD Projekt использовала жёлтый цвет, кажется, везде. От различных промо-артов до сообщений о переносах и отправке игры «на золото». А ключевой арт игры и вовсе щеголяет знойным жёлтым фоном.

Сообщение о финальном переносе Cyberpunk 2077

Сообщение о финальном переносе Cyberpunk 2077

В интервью IGN художник по окружению Михал Янишевский заявил, что авторы хотели добиться эффекта легко узнаваемого бренда и привёл в пример Coca-Cola. При этом создатели планировали сделать так, чтобы их произведение визуально отличалось от культовых киберпанк-проектов вроде «Бегущего по лезвию» или «Судьи Дредда».

Большинство людей ассоциируют киберпанк с красным цветом и голубыми оттенками, но нам хотелось чего-то нового, свежего. Поэтому мы выбрали жёлтый цвет. Это своего рода «калифорнийский киберпанк».

По словам другого художника по окружению Кацпера Непокольчицкого, разработчики добавили жёлтый цвет и в саму игру — по крайней мере туда, где это было уместно. Он отметил, что выбор жёлтого цвета был очень удачным, а некоторые другие польские компании тоже начали использовать жёлтый цвет в своих рекламных материалах.

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