Игроки с теплом вспомнили Far Cry 2 и покритиковали новые части

Far Cry — одна из известнейших игровых франшиз. Ярые фанаты серии особенно любят первые три части. Обычно они говорят, что после третьей части с непревзойдённым Ваасом серия скатилась.

Пользователь Reddit под ником GenericReditUserName вспомнил Far Cry 2 и отметил, как же было прекрасно наблюдать закаты в африканской саванне в 2008 году. Его поддержали и другие фанаты в комментариях. По словам некоторых геймеров, вторая часть была самой лучшей.

Это тот Far Cry, который я бы хотел видеть всегда. По моему мнению, это был лучший Far Cry. В игре заклинивало оружие, приходилось принимать лекарства, а ещё в шутере был чертовски хороший сюжет.

Мне нравится, что в Far Cry 2 было больше реализма. Даже листва была полностью разрушаема, так что вы могли вырубить лес на всей территории, лол. С тех пор Far Cry начал становиться всё более и более аркадным.

Все эти старые игры обладали магией. Они заставляли всё выглядеть чрезвычайно реалистичным, даже несмотря на то, что это совсем не так. Я скучаю по таким играм, потому что все они выглядели чертовски хорошо со своими стилями, не то что сейчас.

Также люди вспомнили, что действительно крутой сюжет они не получали со времён Far Cry 3. Аудитории не очень нравятся свежие проекты серии. К примеру, Far Cry 5 и Far Cry 6 оценили не очень высоко. Критика последних частей приходится на более аркадный геймплей и не очень удачные сюжетные линии. Под критику также попал и плохой искусственный интеллект.

Все последние Far Cry кажутся такими ненастоящими на фоне старых частей. Хочется нормальную Far Cry с хорошей историей.

По слухам, новая Far Cry станет игрой-сервисом в духе Assassin's Creed Infinity. Сама Ubisoft об этом не говорила. А как считаете вы, у Far Cry ещё есть шанс вернуть себе былое величие? Пишите в комментариях!

