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Гайд: как бесплатно получить BioShock: The Collection для ПК в России

Как забрать бесплатную BioShock: The Collection в EGS на свой аккаунт
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Очередная бесплатная игра Epic Games Store оказалась от издателя, который приостановил свою деятельность в России. Вслед за Borderlands 3 последовала трилогия ремастеров BioShock от всё той же 2K Games.

Однако энтузиасты нашли способ забрать игру на свой российский аккаунт.

  1. Включаем VPN с регионом Казахстан (многие используют Seed4me).
  2. Переходим в настройки учётной записи Epic Games.
  3. Опускаемся до пункта «Страна / Регион», где переходим по ссылке («Здесь»).
  4. На открывшейся странице переходим по ещё одной ссылке («Здесь»).
  5. После вас попросят подтвердить смену региона — для этого пришлют на почту код. Вводим его.

После успешной смены региона лучше взять в руки телефон и подключиться к VPN другой страны: Греции, Нидерландов и так далее. Зайти в свою учётную запись, перейти на страницу BioShock: The Collection и без проблем активировать продукт.

Но мы не советуем менять регион сразу после активации — лучше подождать хоть какое-то время. В целом способ на свой страх и риск — можно создавать отдельную учётную запись для сбора бесплатных игр, которые сейчас недоступны в России. Этот способ мы описывали ниже.
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