Как забрать бесплатную BioShock: The Collection в EGS на свой аккаунт

Очередная бесплатная игра Epic Games Store оказалась от издателя, который приостановил свою деятельность в России. Вслед за Borderlands 3 последовала трилогия ремастеров BioShock от всё той же 2K Games.

Однако энтузиасты нашли способ забрать игру на свой российский аккаунт.

Включаем VPN с регионом Казахстан (многие используют Seed4me). Переходим в настройки учётной записи Epic Games. Опускаемся до пункта «Страна / Регион», где переходим по ссылке («Здесь»). На открывшейся странице переходим по ещё одной ссылке («Здесь»). После вас попросят подтвердить смену региона — для этого пришлют на почту код. Вводим его.

После успешной смены региона лучше взять в руки телефон и подключиться к VPN другой страны: Греции, Нидерландов и так далее. Зайти в свою учётную запись, перейти на страницу BioShock: The Collection и без проблем активировать продукт.

Но мы не советуем менять регион сразу после активации — лучше подождать хоть какое-то время. В целом способ на свой страх и риск — можно создавать отдельную учётную запись для сбора бесплатных игр, которые сейчас недоступны в России. Этот способ мы описывали ниже.