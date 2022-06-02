Как ремейк Silent Hill на Unreal Engine 5 может выглядеть в 2022 году

Энтузиасты продолжают использовать ассеты Unreal Engine 5 и представлять себе, как та или иная игра выглядела бы в 2022 году. Пользователь под ником TeaserPlay выпустил ролик, в котором показал потенциальный трейлер ремейка оригинальной Silent Hill.

В ролике можно насладиться впечатляющей детализацией окружения и гнетущей атмосферой хоррора. Интересно, что автор использовал наработки белорусского художника Остапа Гордона по созданию русской глубинки. На удивление, получилось вполне в духе культовой серии.

Пользователи в комментариях похвалили работу TeaserPlay, но отметили, что Silent Hill не был бы собой, если бы не мистический туман, который окутывал почти весь город. Когда-то разработчики ввели его из-за слабости первой PlayStation, однако затем он стал полноценной фишкой франшизы, без которой её трудно себе представить.

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