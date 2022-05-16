Зимнюю глубинку в России воссоздали в ламповом моде на Unreal Engine 5
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Белорусский художник Остап Гордон решил воспользоваться инструментами Unreal Engine 5 с душой и воссоздал обычную российскую зимнюю глубинку. Автор добавил в свой проект в том числе знакомые с детства звуки: хруст снега под ногами и назойливую сигнализацию машины во дворе.
Каких-либо взаимодействий в модификации нет — можно только ходить и наслаждаться пейзажами. Но даже в таком виде демо бьёт по ностальгии. Скачать мод можно можно на специальной страничке. Однако сразу предупреждаем: для комфортной игры вам понадобится довольно мощное железо. Хотя по такой красоте можно побродить и с пониженной частотой кадров.
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