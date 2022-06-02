Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На форуме слили скриншоты ПК-версий двух эксклюзивов PlayStation

На форуме слили скриншоты ПК-версий Returnal и Sackboy: A Big Adventure
Комментарии

На Reddit опубликовали скриншоты двух эксклюзивов PlayStation для ПК — Returnal и Sackboy: A Big Adventure. Обе игры бывали в различных сливах, поэтому их появление за пределами консоли Sony кажется уже неизбежным.

По данным с Reddit, череда запланированных релизов выглядит следующим образом:

  1. Uncharted: The Legacy Collection (анонсирована)
  2. Sackboy: A Big Adventure (слухи)
  3. Returnal (слухи).

Скриншоты ПК-версии Sackboy

Скриншоты ПК-версии Returnal

Правдивы ли скриншоты, неизвестно. По данным с того же с форума, ПК-версия Sackboy: A Big Adventure готова к релизу ещё с прошлого года, однако Sony ждёт удачного момента до релиза.

Ранее издатель рассказал, что к концу марта 2023 года планирует получить рекордную выручку от ПК-релизов своих эксклюзивов.

Новость по теме
Треть эксклюзивов PlayStation выйдут на ПК до конца 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022