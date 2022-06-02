На форуме слили скриншоты ПК-версий Returnal и Sackboy: A Big Adventure
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На Reddit опубликовали скриншоты двух эксклюзивов PlayStation для ПК — Returnal и Sackboy: A Big Adventure. Обе игры бывали в различных сливах, поэтому их появление за пределами консоли Sony кажется уже неизбежным.
По данным с Reddit, череда запланированных релизов выглядит следующим образом:
- Uncharted: The Legacy Collection (анонсирована)
- Sackboy: A Big Adventure (слухи)
- Returnal (слухи).
Скриншоты ПК-версии Sackboy
Скриншоты ПК-версии Returnal
Правдивы ли скриншоты, неизвестно. По данным с того же с форума, ПК-версия Sackboy: A Big Adventure готова к релизу ещё с прошлого года, однако Sony ждёт удачного момента до релиза.
Ранее издатель рассказал, что к концу марта 2023 года планирует получить рекордную выручку от ПК-релизов своих эксклюзивов.
Новость по темеТреть эксклюзивов PlayStation выйдут на ПК до конца 2025 года
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