На форуме слили скриншоты ПК-версий Returnal и Sackboy: A Big Adventure

На Reddit опубликовали скриншоты двух эксклюзивов PlayStation для ПК — Returnal и Sackboy: A Big Adventure. Обе игры бывали в различных сливах, поэтому их появление за пределами консоли Sony кажется уже неизбежным.

По данным с Reddit, череда запланированных релизов выглядит следующим образом:

Uncharted: The Legacy Collection (анонсирована) Sackboy: A Big Adventure (слухи) Returnal (слухи).

Скриншоты ПК-версии Sackboy

Скриншоты ПК-версии Returnal

Правдивы ли скриншоты, неизвестно. По данным с того же с форума, ПК-версия Sackboy: A Big Adventure готова к релизу ещё с прошлого года, однако Sony ждёт удачного момента до релиза.

Ранее издатель рассказал, что к концу марта 2023 года планирует получить рекордную выручку от ПК-релизов своих эксклюзивов.