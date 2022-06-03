Для фильма «Тор: Любовь и гром» готовят русский дубляж

Студия дубляжа Red Head Sound, которая занимается озвучкой фильмов и сериалов в период санкций, сообщила детали перевода «Тора: Любовь и гром». По их информации, кинокомикс могут перевести на русский язык для показа в Казахстане.

По данным источников Red Head Sound, в дубляже «Тора: Любовь и гром» в Казахстане примет участие Иван Жарков, российский голос Тора. Вместе с ним на запись в страну отправились и другие актёры дубляжа, поэтому в фильме может появиться русская озвучка.

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Другие фильмы вроде «Мира юрского периода» будут озвучивать уже казахстанские актёры на русском языке, сообщила Red Head Sound. Несмотря на это, студия постарается сделать альтернативный перевод со знакомыми для зрителей России голосами.

Премьера «Тора: Любовь и гром» состоится 8 июля. Главные роли исполнили Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон и Кристиан Бейл, а режиссёром выступил Тайка Вайтити.

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