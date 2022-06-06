Шоу про малыша Грута из Стражей Галактики стартует 10 августа

Marvel опубликовала первый постер и сообщила дату премьеры «Я есть Грут» — сборника короткометражек про малыша Грута из команды Стражей Галактики. Первый эпизод выйдет уже 10 августа на Disney+. Пока неизвестно, сколько именно короткометражек войдёт в сборник и какая у них будет продолжительность.
События развернутся в период между «Стражами Галактики 2» и «Мстителями: Война бесконечности», а к озвучке персонажа вернётся Вин Дизель. Неясно, появятся ли в шоу другие герои Marvel, или оно будет полностью посвящено приключениям Грута.
Напомним, что команду Стражей Галактики можно будет увидеть в «Торе: Любовь и гром», премьера которого состоится 6 июля. В конце 2022 года выйдет рождественский эпизод с полюбившимися героями, а в мае следующего года ожидаются «Стражи Галактики 3», которые станут последним фильмом с текущей командой супергероев.
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