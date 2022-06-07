Square Enix передумала и не будет вкладывать деньги с продажи своих студий в NFT

В начале мая стало известно, что Square Enix продала несколько своих студий. Тогда же компания сообщила, что планирует вложить деньги с продажи в развитие NFT и блокчейна. На Square Enix ожидаемо свалилось много негатива. Судя по всему, из-за этого компания передумала.

Издание VGC обратило внимание, что Square Enix изменила свою позицию и собирается вложить деньги в развитие собственных игр. Об этом рассказал президент компании Йосуке Мацуда.

Вместо того чтобы использовать доходы от продажи в новых инвестиционных доменах, таких, как NFT и блокчейн, мы намерены использовать их в первую очередь для финансирования наших IP и расширения наших возможностей.

Также Мацуда отметил, что продажа студий помогла Square Enix пересобрать портфолио. По словам президента компании, она не обязательно будет вкладывать силы только в создание онлайн-игр.