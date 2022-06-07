Энтузиаст сравнил графику «Человека-паука» на ПК и PS5

Во время последнего State of Play был анонсирован «Человек-паук» от Insomniac Games на ПК. В сети уже появилось видео со сравнением графики версии игры для PS5 и ПК.

В начале ролика автор показал катсцены с PS5, а затем их же, но на ПК. Если не всматриваться, то увидеть хоть какую-нибудь разницу почти невозможно. В глаза разве что бросаются более насыщенные цвета ПК-версии. На кадре ниже видно, что одежда и волосы тёти Мэй на PS5 менее яркие и насыщенные.

«Человек-паук» доберётся до ПК уже 12 августа. Притом релиз состоится сразу со всеми дополнениями из серии «Город, который никогда не спит». Также на ПК выйдет и «Майлз Моралес» — случится это уже осенью 2022 года, точная дата станет известна позже.