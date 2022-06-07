IBM ушла из России окончательно

IBM окончательно прекратила работу в России, что следует из заявления генерального директора Арвинда Кришны. Глава компании отметил, что в стране остановлены все операции.
Ранее компания сообщила о временной остановке работы в стране, включая продажу программного обеспечения и сотрудничество с российскими военными предприятиями. Вернётся ли технологический гигант в РФ в будущем, пока неизвестно.
IBM считается одним из крупнейших производителей компьютеров и различного программного и аппаратного обеспечения. Кроме этого, компания поставляет IT-услуги и консультирует другие фирмы. IBM открыла офис в России ещё в 1974 году.
Кроме IBM, работу в России прекратили другие техногиганты, вроде Microsoft. Источники издания Reuters рассказали, что компания не хочет полностью уходить из страны, потому что из-за этого пострадают обычные граждане.
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