Diablo Immortal обошла Warcraft 3: Reforged. Теперь это худшая игра Blizzard на Metacritic

Страсти вокруг Diablo Immortal не утихают. Игра получила самые низкие пользовательские оценки на сайте Metacritic среди всех проектов Blizzard. Сейчас у новинки 0,5 бала из 10.
Ранее своеобразный рекорд принадлежал Warcraft 3: Reforged — у игры 0,6 балла из 10. Diablo Immortal сумела обогнать даже провалившееся переосмысление Warcraft 3.
Особенно забавно пользовательские оценки смотрятся на фоне оценок критиков. Примечательно, что в целом Diablo Immortal получилась достойной мобильной игрой, однако людей взбесила жадность Blizzard. Многие жалуются, что проект уж слишком сильно завязан на донате, а игроки такого не любят. Настолько, что готовы утопить даже очень годную игру, как Diablo Immortal.
Diablo Immortal доступна на ПК, iOS и Android. Можно играть и в России.
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