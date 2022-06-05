Поиграли в Diablo Immortal — она просто прекрасна!

Но есть и за что похейтить!

2 июня до релиза наконец-то добралась Diablo Immortal. Да, в России она не появилась, но если вы читаете «Чемпионат», то уже знаете, что у нас есть гайды по запуску игры на любой платформе (ПК, Android, iOS).

Да, придётся сделать несколько не самых привычных телодвижений, но уверяю вас, эти 10 минут того стоят, ведь Diablo Immortal — лучшее, что случилось с франшизой вплоть до выхода Diablo 4.

Diablo Immortal — самая настоящая «Диабло» прямиком из детства, с ордами демонов и нереальным удовольствием от их уничтожения. И теперь в неё можно играть откуда угодно. И это прямо вау! Однако без проблем тоже не обошлось. Но давайте по порядку.

В эту Diablo очень удобно играть

Пусть вас не обманывает вроде бы неудобный на первый взгляд интерфейс или нагромождение меню, как это принято в мобильных играх. Меня это тоже сначала отталкивало, но стоит поиграть хотя бы несколько часов, и сразу начинаешь ориентироваться среди всех этих бесконечных вкладок и уведомлений. Да и играется всё очень просто, будто Diablo изначально создавалась исключительно для телефонов.

Вы держите смартфон (или планшет) в привычном положении и шинкуете демонов пачками, периодически отвлекаясь на поднятие предметов (и даже это можно автоматизировать) и просмотр сюжетных роликов (а это можно промотать). Герой очень отзывчивый даже при 30 FPS, а какой-то задержки или багов вообще не встречалось.

Здесь всё сделано для того, чтобы не отвлекаться от самого главного — уничтожения толп чудовищ. До любого квеста доведут буквально за ручку, нужного монстра обязательно подсветят, а в случае чего ещё навалят подсказок. Затупить в Diablo Immortal практически невозможно, особенно если первые несколько часов внимательно слушать диктора и запоминать, какие персонажи в мирном городе за что отвечают.

Есть и несколько приятных мелочей, которые облегчают процесс в целом. По уже исследованной локации можно путешествовать через автопуть, до любого портала можно долететь откуда угодно, все предметы удобно сортируются в инвентаре автоматически, даже маны на использование скиллов не надо — прожимай умения по кулдауну и получай удовольствие от кровавого насилия над демонами.

Геймплей Diablo Immortal — это Diablo

Diablo Immortal ощущается настоящим блокбастером. Тут есть сюжетные ролики, озвученные диалоги, красивые заставки между уровнями и при входе в подземелье.

Blizzard и NetEase продумали очень много мелочей и хорошо поработали над деталями, чтобы вы вообще не заметили разницу между Diablo Immortal и Diablo 3.

Детали окружения красиво разлетаются в щепки от ударов, все знакомые и знаковые способности классов на месте, даже все фирменные персонажи вроде Декарда Каина или Золтуна Кулла тут и играют важную роль в сюжете.

Дальше — больше. В сюжетных локациях и подземельях вам предстоит не только убивать орды демонов, но и, например, решать загадки или даже играть за воплощение мстительного духа. Иногда появляются мини-ивенты с поездкой на лифте (сверху падают орды демонов) или заплывом по болоту на деревянном плоту (тоже орды демонов).

Однако всё же хочется пожурить авторов за не самый разнообразный геймплей конкретно в миссиях. Структура сюжетной кампании Diablo Immortal выглядит очень просто. Вам нужно собрать осколки Камня Мироздания, на которые покушается нечисть или не самые честные на руку люди.

Сначала вы прибываете в определённый регион, встречаете там персонажа, который станет вашим проводником, и выполняете крайне монотонную последовательность действий. Прийти в нужную область, убить там всех монстров, послушать диалог, потом выяснить, что для открытия сюжетной двери нужно найти три предмета, затем идти искать эти предметы, затем снова убить монстров и затем сразиться с боссом.

С одной стороны, это не так уж и плохо. Убивать демонов тут как никогда приятно. У каждого персонажа есть несколько уникальных билдов и набор из дюжины способностей, которые постепенно улучшаются, а при использовании определённых легендарных предметов ещё и целиком меняются.

Так, например, моя монахиня научилась метать огненный торнадо и взмывать в воздух, чтобы обрушиваться на врагов и вешать на всех смертельную метку. До появления крутых предметов у меня не было и половины таких возможностей.

Весь геймплей в Diablo Immortal в точности копирует любую другую Diablo…

Ходим и режем противников, разговариваем с персонажами, собираем квестовые предметы и снова режем противников. Потом добираемся до босса, убиваем его и повторяем снова.

А ещё здесь просто роскошные боссфайты, особенно сюжетные. Каждый главарь запоминается надолго не только из-за эксцентричного внешнего вида, но и за счёт геймплея. Кто-то любит атаковать по площади, кто-то предпочитает натравить побольше прислуги, а третий вообще летает по карте и закидывает разной гадостью.

Diablo Immortal — всё же мобильная игра

Самое неприятное и неадекватное, что себе позволила Blizzard (или NetEase, свечку не держал) — ограничитель по уровням для сюжетных квестов. У вас просто не получится пробежать сюжет Diablo Immortal за несколько дней, как вы привыкли делать с прошлыми играми серии.

В какой-то момент вы упрётесь в стену — нужен 45-й уровень. И всё тут, по сюжету дальше не пройти. Выполняйте другие поручения и приходите, когда поднимете уровень.

Насколько это критично? Здесь всё зависит от вашей философии, свободного времени и желания. Первые 35-40 уровней опыта дают достаточно даже за убийство монстров, поэтому ограничения как будто не существует. Зато со временем его станет не хватать настолько, что придётся выполнять привычную рутину любого фаната MMO: проходить дейлики, закрывать достижения, терроризировать разные порталы с монстрами и так далее.

И вот здесь на помощь должен прийти донат, но с ним очень хитро.

Доната в Diablo Immortal масса, но в большинстве своём он на самом деле безобидный. Да, в каких-то местах он немного упрощает жизнь, но разве что совсем незначительно. Все игроки оказываются примерно в одном положении независимо от вливания собственных денег.

Да, задонатив, проще получить, например, усиления для порталов — так проще найти легендарные предметы. Но эти усиления сейчас можно получить и без донатов, да и толку от них, если честно, не так уж и много. Большинство выпадаемых предметов всё равно моментально улетает кузнецу в мусорку.

И вот так со всем: да, за что-то можно заплатить, но в действительности это практически не поможет. Единственным действительно выгодным приобретением станет боевой пропуск — он стоит $ 5 (примерно 400 рублей) и даёт доступ к красивой броне, нескольким видами оружия и массе ресурсов.

Что важно, даже без покупки платной версии пропуска игроки получают массу предметов и ресурсов.

Важно отметить: за три дня в Diablo Immortal я не потратил на неё ни рубля и практически не испытал проблем. Да, сейчас мой герой 46-го уровня, а для дальнейшего продвижения по сюжету нужен 51-й. Прокачка этих пяти уровней займёт немало времени — за сегодня я смог прокачать всего два.

В этом очень помогают дейлики и частично забеги по порталам, но и здесь не так всё гладко. Ежедневных заданий на самом деле огромная масса, и, скорее всего, выполнить за один день все их займёт немало времени. Зато награды тут выдают почти за любой чих.

Занятий в Diablo Immortal просто масса

Тут разработчиков хочется только хвалить. Если вам нравятся мобильные игры и нет негатива к гринду, то простор очень большой. Давайте перечислю в формате большого списка.

Прохождение сюжетной кампании;

выполнение ежедневных заданий (поручения, задания, достижения);

поиск секретных квестов и скрытых областей на локациях;

масштабные рейды на восемь человек на мощных боссов (у самого первого 3 млн очков здоровья);

забеги по порталам. Первый просто даёт ресурсы и экипировку, а второй аналогичен Парагону из Diablo 3 — с каждым пройденным уровнем его сложность растёт;

закрытие всех достижений на всех локациях (их придётся пробежать вдоль и поперёк не один раз);

заполнение местного бестиария. Вам дадут книгу, в которой есть история о монстрах, но, чтобы заполнить её, таких придётся убить чуть ли не сотню;

войны кланов и PvP-сражения;

прокачка всего и вся: оружия, способностей, отдельных самоцветов для предметов и так далее.

Донаты

Автор фрагмента: Михаил Шевкун

Хочется отдельно поговорить про монетизацию Diablo Immortal и дать контекст для возмущения игроков. Во-первых, «Иммортал» по ощущениям — самая насыщенная контентом «Диабло» в истории. Особенно меня впечатляет разнообразие по части локаций. Их тут как-то очень много.

Во-вторых, весь этот контент игроки получают… бесплатно. Не за 5000 рублей, а бесплатно. При этом донаты тут на удивление скромные, хотя разработчики всем видом пытаются доказать обратное, напоминая о них в любой неподходящий момент.

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Подобная реклама создаёт впечатление «мобильной мусорки», но именно что ощущение. Удивительно, насколько разработчики облажались с имиджем игры, когда на деле всё, мягко говоря, не так плохо.

Реально за что стоит пожурить — привязка покупок не к учётной записи, а к персонажу. С боевым пропуском я это ещё могу понять, хотя решение всё равно максимально спорное, но с другими покупками — уж точно нет. Тут Blizzard и NetEase надо срочно менять решение и привязывать покупки к аккаунту.

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Вердикт

Diablo Immortal — действительно крутая мобильная игра, которая придётся по душе всем фанатам франшизы. Прекратите плеваться в комментариях и говорить, что Blizzard убила всё донатом.

Игр, подобных Diablo Immortal, на мобилках нет, поэтому на все её недостатки вроде ограничителя по уровню и прочего хочется просто закрыть глаза. Тем более что она уже снискала неплохой успех, и наверняка у разработчиков есть планы по её дальнейшему развитию.

Понравилось

Шикарный геймплей в лучших традициях серии.

Стильные сюжетные ролики, все персонажи озвучены, нет багов — это реальная ААА на телефоне.

Приятная графика и знакомая музыка.

Игроков просто до фига — найти людей на активности не составит проблем.

Прикольный боевой пропуск.

Не понравилось