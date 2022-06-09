Windows 11 случайно сделали совместимой со всеми ПК

На днях Microsoft выпустила тестовую версию обновления 22H2 для Windows 11. Оказалось, что компания случайно сделала ОС доступной даже для тех компьютеров, которые не подходят под минимальные системные требования.

Об этом сообщили пользователи Reddit, которые участвуют в программе закрытого тестирования Windows. Напомним, с релизом новой ОС Microsoft сильно подняла системные требования: для обновления понадобится чип от Intel новее 7-го поколения или процессор от AMD не старше Zen 2.

В компании заявили, что произошедшее всего лишь баг, который будет исправлен к полноценному релизу обновления 22H2. Однако он в очередной раз показал, насколько странны системные требования, ведь Microsoft ещё осенью сама объясняла, как обойти свои же ограничения по установке Windows 11.