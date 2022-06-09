Microsoft раскрыла планы на Activision Blizzard: эксклюзивы, Game Pass и другое
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Выступая перед СМИ, глава Xbox Game Studios Мэтт Бути и другие руководители рассказали о покупке Activision Blizzard и другом.
Так, например, игры с большим комьюнити не будут разбивать на части — то есть условная Diablo или Call of Duty останется на других платформах. А вот новые бренды Activision Blizzard могут стать эксклюзивами платформ Microsoft, пропустив ту же PlayStation.
Если у игры есть большое комьюнити на нескольких платформах, то у нас нет цели забрать что-то. Наша работа — строить сообщество, а не разделять его и пытаться что-то забрать.
Вдобавок Microsoft планирует добавить в Xbox Game Pass как можно больше игр Activision Blizzard, если такое будет возможно. Помешать в этом могут актуальные сделки — к примеру, у Sony ещё несколько лет продлится сделка на Call of Duty.
Новость по темеПрезидент Microsoft: покупка Activision Blizzard идёт быстро
Microsoft заплатит за покупку Activision Blizzard $ 68,7 млрд. Если всё пойдёт по плану, то сделку закроют до конца июня 2023 года.
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