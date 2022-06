Новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 2 меньше чем за сутки собрал 16 млн просмотров

Вчера Activision раскрыла подробности Call of Duty: Modern Warfare 2. Вместе с этим выложили полноценный трейлер с геймплейными кадрами. Пользователи обратили внимание, что менее чем за сутки он набрал почти 17 млн просмотров и 343 тыс. лайков.

Пользователь форума ResetEra сравнил показатели с геймплейным трейлером Elden Ring. Он был выпущен почти год назад. За это время ему удалось собрать 10,4 млн просмотров и 232 тыс. лайков. Судя по всему, люди очень сильно ждут новую Call of Duty и верят в неё.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. C выходом этой части серия официально вернётся в Steam, однако проект также выйдет и в Battle.net. В отдельном материале мы собрали главные детали ожидаемого шутера.