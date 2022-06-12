Источники: Overwatch или Overwatch 2 станет бесплатной

Теперь уже известный инсайдер The Snitch, который за свою короткую «карьеру» в пару недель успел сделать несколько крупных сливов, открыто намекнул на планы сделать Overwatch условно-бесплатной.

В своём твите он процитировал один из ранних трейлеров первой части, в конце добавив приписку «мы условно-бесплатные».

Мы надежда (We are hope).

Мы честь (We are honour).

Мы мужество (We are courage).

Мы справедливость (We are justice).

Мы сострадание (We are compassion).

Мы решительны (We are determination).

Мы гармония (We are harmony).

Мы бесплатные для игры (We are free to play).

Однако пока не совсем понятно, о какой именно игре идёт речь: сделает ли Blizzard оригинальную Overwatch условно-бесплатной — это кажется немного странным решением. Или же сыграть в мультиплеер сиквела теперь сможет каждый желающий — обладать первой частью необязательно.

Возможно, мы узнаем об этом уже сегодня вечером на конференции Microsoft.