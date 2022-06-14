Автора эссе «Как убить своего мужа» приговорили к пожизненному сроку за убийство мужа

Суд штата Орегон приговорил 71-летнюю писательницу Нэнси Крэмптон-Брофи к пожизненному сроку за убийство мужа Дэниела Брофи. Её супруга застрелили прямо в институте, а расследование инцидента продлилось около четырёх лет.
Ирония в том, что Крэмптон-Брофи известна как автор книги «Неправильный муж» и серии других аналогичных материалов, среди которых есть эссе «Как убить своего мужа». В нём женщина давала советы, как избавиться от супруга и не оставить никаких улик. Судя по всему, Крэмптон-Брофи совершила преступление с целью заработать денег на страховке. В сумме она должна была получить $ 1,5 млн, однако стала одной из подозреваемых из-за серии найденных улик.
Этот случай — отличная идея для какой-нибудь экранизации. Самое главное — сообщить зрителю, что фильм основан на реальных событиях, ведь в абсурдность ситуации действительно трудно поверить.
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