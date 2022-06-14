Рынок криптовалют переживает крах

По данным издания CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют упала до $ 926 млрд, хотя ещё в ноябре 2021 года составляла $ 2,9 трлн. В последний раз настолько низкий оборот на рынке был в начале прошлого года.

Как отмечает CoinMarketCap, всему виной высокая инфляция и ужесточения денежной политики разных стран. Например, в Китае майнинг запретили на законодательном уровне. Тем временем биткоин, одна из крупнейших криптовалют в мире, на момент публикации заметки стоит меньше $ 22 тыс. — впервые с декабря 2020 года. Помимо него, цена также упала на Ethereum, Solana, Dogecoin и Avalanche.

На фоне невероятно мощного падения ценности криптовалют криптобиржа Binance приостановила вывод средств в биткоинах, а криптокредитная платформа Celsius временно запретила пользователям переводить и снимать средства из-за «экстремальных рыночных условий».