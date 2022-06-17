HBO работает над продолжением «Игры престолов» про Джона Сноу

В материале содержатся спойлеры сериала «Игра престолов».

По данным The Hollywood Reporter, компания HBO запустила в производство новый сериал во вселенной «Игры престолов». Он продолжит историю любимчика фанатов Джона Сноу после событий оригинального шоу.

К своей роли должен вернуться Кит Харингтон, а каких-либо сюжетных подробностей пока нет. Судя по всему, авторы расскажут историю группы Ночного Дозора, которые отправились за стену вместе с Одичалыми в финале сериала. Вполне возможно, что зрители увидят и других героев, за приключениями которых они наблюдали в течение последних сезонов культового фэнтези.

Шоу про Джона Сноу находится на очень ранней стадии производства, поэтому не стоит ждать его выхода в ближайшее время. THR отмечает, что это уже седьмой сериал по «Игре престолов», находящийся в разработке. Премьера ближайшего из них — «Дома дракона» — состоится 21 августа.