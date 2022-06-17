Российское подразделение Google объявило о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление российского подразделения корпорации Google — ООО «Гугл» — о собственном банкротстве. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Обращение поступило 16 июня. Дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.
Ещё в мае «Гугл» заявила о невозможности исполнения денежных обязательств, что повлекло за собой банкротство. Таким образом компания не сможет оплатить наложенные ранее российскими судами штрафы. Только в декабре 2021 года на организацию был наложен оборотный штраф на сумму 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации.
Арбитражный суд Москвы принял ещё несколько исков к Google и его «дочке» о разблокировке YouTube-каналов различных российских СМИ. В рамках этих дел также арестованы счета и активы на несколько миллиардов.
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