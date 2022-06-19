Черепашки-ниндзя, Final Fantasy 7 и Steam Deck: свежий чарт Steam

Чарт Steam заметно изменился, однако лидером всё ещё остаётся консоль Steam Deck — она уже которую неделю лидирует в чарте, и никто не может сместить её с первого места.

На второй позиции расположился ремейк Final Fantasy 7 в издании Intergrade. Неожиданно пользователи Steam оказались крайне заинтересованы предложением, а приятная скидка в 30% ещё больше мотивировала сразу взять переиздание. Ранее ПК-версия вышла в Epic Games Store.

На третьем и четвёртом месте у нас Chivalry 2 и Monster Hunter: Rise — у обеих скидки, но вторую явно покупали из-за скорого релиза первого масштабного дополнения Subreak (само DLC расположилось на шестой позиции). Пятёрку лидеров закрывает новинка — TMNT: Shredder's Revenge.

А вот V Rising неожиданно улетела со второго на восьмое место, тогда как интерактивный хоррор The Quarry потерял лишь одну позицию — неплохая выдержка для нишевой игры. В конце списка оказалась ещё одна новинка — Starship Troopers: Terran Command, стратегический экшен по вселенной «Звёздного десанта».

Чарт продаж в Steam с 13 по 19 июня