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Чарт продаж в Steam с 13 по 19 июня

Черепашки-ниндзя, Final Fantasy 7 и Steam Deck: свежий чарт Steam
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Чарт Steam заметно изменился, однако лидером всё ещё остаётся консоль Steam Deck — она уже которую неделю лидирует в чарте, и никто не может сместить её с первого места.

На второй позиции расположился ремейк Final Fantasy 7 в издании Intergrade. Неожиданно пользователи Steam оказались крайне заинтересованы предложением, а приятная скидка в 30% ещё больше мотивировала сразу взять переиздание. Ранее ПК-версия вышла в Epic Games Store.

На третьем и четвёртом месте у нас Chivalry 2 и Monster Hunter: Rise — у обеих скидки, но вторую явно покупали из-за скорого релиза первого масштабного дополнения Subreak (само DLC расположилось на шестой позиции). Пятёрку лидеров закрывает новинка — TMNT: Shredder's Revenge.

А вот V Rising неожиданно улетела со второго на восьмое место, тогда как интерактивный хоррор The Quarry потерял лишь одну позицию — неплохая выдержка для нишевой игры. В конце списка оказалась ещё одна новинка — Starship Troopers: Terran Command, стратегический экшен по вселенной «Звёздного десанта».

Как пройти The Quarry на лучшую концовку и спасти всех героев Как пройти The Quarry на лучшую концовку и спасти всех героев

Чарт продаж в Steam с 13 по 19 июня

  1. Steam Deck
  2. Final Fantasy 7 Remake Intergrade (новинка)
  3. Chivalry 2
  4. Monster Hunter: Rise
  5. TMNT: Shredder's Revenge
  6. Monster Hunter Rise: Sunbreak (предзаказ)
  7. Elden Ring
  8. V Rising
  9. The Quarry
  10. Starship Troopers: Terran Command (новинка).
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