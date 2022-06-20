Каким бы мог быть ремейк GTA 3 на Unreal Engine 5

Если в последнее время речь идёт про фанатский ремейк, то в дело точно вступают энтузиасты с канала TeaserPlay. В этот раз они показали, как выглядела GTA 3 на современном движке Unreal Engine 5. Спойлер — довольно впечатляюще.

В самом начале под знакомую музыку показали город, а затем главного героя и автомобиль. В глаза сразу же бросаются отражения, освещение и общий уровень графики. Авторы ролика использовали в нём модель Клода, которую сделал художник Хоссейн Диба.

В комментариях пользователи оценили этот ремейк, а также вспомнили провальную попытку Rockstar выпустить ремастеры GTA в сборнике GTA: The Trilogy — The Definitive Edition.

Ранее команда показала фанатские ремейки Far Cry 3 и Resident Evil 4.