Каким бы мог быть ремейк GTA 3 на Unreal Engine 5
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Если в последнее время речь идёт про фанатский ремейк, то в дело точно вступают энтузиасты с канала TeaserPlay. В этот раз они показали, как выглядела GTA 3 на современном движке Unreal Engine 5. Спойлер — довольно впечатляюще.
В самом начале под знакомую музыку показали город, а затем главного героя и автомобиль. В глаза сразу же бросаются отражения, освещение и общий уровень графики. Авторы ролика использовали в нём модель Клода, которую сделал художник Хоссейн Диба.
В комментариях пользователи оценили этот ремейк, а также вспомнили провальную попытку Rockstar выпустить ремастеры GTA в сборнике GTA: The Trilogy — The Definitive Edition.
Ранее команда показала фанатские ремейки Far Cry 3 и Resident Evil 4.
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