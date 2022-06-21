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Sony перестаёт продавать карты продления PS Plus

Sony перестаёт продавать карты продления PS Plus
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Несколько СМИ обратили внимание, что Sony перестаёт продавать физические карточки продления подписки PlayStation Plus. Похоже, так компания готовится к запуску нового PS Plus в Европе.

Карточки уже пропали из продажи в нескольких магазинах, включая Amazon, Game, Smyths or Argos и другие сети. На некоторых площадках всё ещё можно купить карты PS Plus, но это предложения от других продавцов. Вполне возможно, что компания оставит в продаже только пополнения кошелька PS Store.

Фото: Onlinetrade.ru

Обновлённый PS Plus запустится в Европе уже 23 июня. Ожидается, что запуск состоится и в России. Всего будет три тарифа, самый дорогой из них предложит большую библиотеку игр с разных поколений PlayStation. Владельцам стандартной PS Plus позволят доплатить за переход на новый тариф.

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