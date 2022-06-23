«Соник 2 в кино» вошёл в пятёрку самых кассовых экранизаций видеоигр
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На днях «Соник 2 в кино» дошёл до отметки в $ 400 млн мировых сборов. Продолжение истории Соника не только улучшило результат оригинального фильма, но и вошло в топ-5 самых кассовых экранизаций видеоигр. Прямо сейчас сиквел дышит в затылок фильму «Анчартед: На картах не значится» и скоро войдёт в четвёрку лучших.
Самые кассовые экранизации видеоигр
- «Варкрафт» — $ 439 млн
- «Детектив Пикачу» — $ 433 млн
- «Рэмпейдж» — $ 428 млн
- «Анчартед: На картах не значится» — $ 401 млн
- «Соник 2 в кино» — $ 400 млн
Несмотря на пятое место в общем топе, второй «Соник» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в США, собрав на родине $ 190,5 млн.
Вопрос о третьей части уже решён — сценаристы Патрик Кейси и Джош Миллер рассказали, что в триквеле точно появится ёж Шэдоу. Даты выхода у продолжения пока нет.
Новость по темеВ третьей части «Соника в кино» появится ёж Шэдоу
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