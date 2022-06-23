«Соник 2 в кино» вошёл в пятёрку самых кассовых экранизаций видеоигр

На днях «Соник 2 в кино» дошёл до отметки в $ 400 млн мировых сборов. Продолжение истории Соника не только улучшило результат оригинального фильма, но и вошло в топ-5 самых кассовых экранизаций видеоигр. Прямо сейчас сиквел дышит в затылок фильму «Анчартед: На картах не значится» и скоро войдёт в четвёрку лучших.

Самые кассовые экранизации видеоигр

«Варкрафт» — $ 439 млн «Детектив Пикачу» — $ 433 млн «Рэмпейдж» — $ 428 млн «Анчартед: На картах не значится» — $ 401 млн «Соник 2 в кино» — $ 400 млн

Несмотря на пятое место в общем топе, второй «Соник» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в США, собрав на родине $ 190,5 млн.

Вопрос о третьей части уже решён — сценаристы Патрик Кейси и Джош Миллер рассказали, что в триквеле точно появится ёж Шэдоу. Даты выхода у продолжения пока нет.