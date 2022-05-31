В третьей части «Соника в кино» появится ёж Шэдоу
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В сети начинает появляться информация про третью часть «Соника в кино». Недавно сценаристы картины Патрик Кейси и Джош Миллер рассказали, что в триквеле точно появится ёж Шэдоу, которого фанаты так давно ждут.
Примечательно, что на появление героя намекнули в конце «Соника 2 в кино», однако теперь об этом известно официально. Сценаристы отметили, что они вряд ли будут заимствовать какие-то элементы из игры Sonic Adventure 2, в которой Шэдоу впервые появился.,
Шэдоу, конечно, будет в будущем фильме, но это не значит, что мы включим элементы из Sonic Adventure 2 и Shadow the Hedgehog, его спин-оффа.
Даты выхода у триквела пока что нет. Известно, что Paramount также заинтересована в создании целой киновселенной про Соника и его приключения.
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