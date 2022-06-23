A Plague Tale: Requiem выйдет 18 октября. Предзаказать игру можно и в России

Cтудия Asobo раскрыла дату выхода игры A Plague Tale: Requiem. Проект поступит в продажу 18 октября на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch (через облако), а также в сервисе Game Pass. Игру уже можно предзаказать в Steam по цене 1999 рублей.

Также авторы показали геймплейный 10-минутный отрезок, в котором главные герои — Амиция и её младший брат Гуго — пробираются через толпу стражников, используя подручные средства и способность превращения в крыс.

Оригинальная A Plague Tale: Innocence вышла в 2019 году и собрала высокие оценки как от критиков, так и от пользователей. Разработчики сумели рассказать нетривиальную историю о жестоком Средневековье и удивили детальнейшей проработкой крысиной чумы. Проект страдал от слишком репетативного геймплея, который в сиквеле стал куда динамичнее.