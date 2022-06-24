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Анонсирована раздеваемая фигурка D.Va из Overwatch за 28 тыс. рублей

Анонсирована раздеваемая фигурка D.Va из Overwatch за 28 тыс. рублей
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Студия Pointer Bear показала фигурку D.Va из Overwatch. Особенность статуэтки в том, что её можно полностью раздеть. Самая базовая версия продаётся за $ 520 (примерно 28 тыс. рублей).

Сама фигурка выполнена в одной позе, изменить её будет нельзя. D.Va стоит на специальной подставке. Также можно сделать предзаказ не только базовой версии, но и более расширенной. Стоит учесть, что тираж ограничен — всего их будет 198 штук.

Расширенный вариант статуэтки включает в себя дополнительную версию туловища, а самый дорогой за $ 700 (примерно 37 тыс. рублей) будет поставляться с дополнительной головой и ещё одним туловищем.

Доставлять статуэтки начнут в начале или середине 2023 года. Также у студии есть и другие различные фигурки.

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